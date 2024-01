Saiba quais procedimentos estéticos podem ser feitos durante o verão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os tratamentos de pele não são proibidos no verão, mas há restrições. Os que causam algum grau de descamação na pele devem ser retirados da lista de opções nesta época do ano e feitos, preferencialmente, durante o inverno, afirma a cirurgiã plástica Mayara de Castro Nogueira, que também é especialista em cosmiatria.

"Não indico lasers ablativos, mais potentes, como o CO2, porque causam uma descamação mais intensa na pele, e o sol pode causar uma hipersegmentação. Os peelings devem ser evitados, principalmente se houver a intenção de frequentar praias e piscinas. Eles descamam a pele e tiram a proteção contra o sol", explica Nogueira.

Segundo a dermatologista Renata Sitonio, a toxina botulínica pode ser feita sem problemas nos dias mais quentes. Se a aplicação deixar algum pequeno hematoma, é só aplicar protetor solar na área.

"Os preenchimentos com ácido hialurônico podem ser feitos também. Eles não vão deixar lesão na pele. Tem ainda os bioestimuladores de colágeno, que deixam a pele mais bonita, com brilho melhor e mais firme", afirma a médica.

O laser fotoacústico é outra opção boa para a estação mais quente do ano. O tratamento é indicado a tratamento de manchas, de melasma, melhora da qualidade da pele e redução de poros. Ele deixa a pele com brilho e parecida com efeito de filtro de Instagram, de acordo com Renata Sitonio.

"Também é indicado para tratamento no colo, para melhorar a qualidade da pele dessa região, reduzir manchas e contra as linhas finas que aparecem entre os seios. Pode ser feito no verão, porque não aquece a pele. A pessoa pode frequentar praia e piscina normalmente", completa a especialista.

Tecnologias como o ultrassom microfocado não causam dano à pele e são bem-vindas no verão. "A pessoa não fica vermelha, nem fica com nenhum roxinho, e pode, no mesmo dia, ir à praia ou piscina", diz Sitonio.

O equipamento emite ondas de ultrassom que atingem diferentes camadas da pele e geram uma resposta inflamatória que estimula a produção de colágeno. Existem várias marcas de máquinas de ultrassom microfocado no mercado que ficaram famosas nas redes sociais como sinônimo do tratamento, como o Ultraformer, o Ulthera, o Liftera e o Atria.

"Nesse tipo de tecnologia, o ultrassom se move de forma tão rápida que a energia sonora se transforma em calor. Dependendo da ponteira utilizada, é possível atingir a gordura, a camada muscular e a pele. No caso das ponteiras mais profundas, consigo atingir e compactar a gordura. Dá para diminuir um pouco o volume da bochecha", explica Sitonio.

"Com outras ponteiras, consigo atingir a região do músculo da face e causar um efeito de lifting. Com outra, atinjo a derme, que é a camada da pele onde produz colágeno. Eu melhoro textura, qualidade da pele, poros, além de deixar a pele mais firme", finaliza.

SUAVIZAR MANCHAS

Nem todo tratamento para suavizar manchas pode ser feito no verão. A regra básica é não agredir a pele.

"Não deixo de recomendá-lo a uma pessoa que tem melasma [manchas escuras na pele]. Ah, não vou fazer meu tratamento do melasma durante todo o verão. Não recomendo isso, porque senão a pessoa vai terminar o verão com a pele muito mais manchada", orienta Sitonio.

"O ideal é proteger do sol e optar pelos tratamentos de manutenção nessa época. Dá para usar ácido em casa, dependendo da intensidade do produto. Os tratamentos mais abrasivos, para mancha, deixe para o inverno, porque se a pessoa já tem tendência a manchar, quando a gente faz esses procedimentos, se ela pegar sol nesse momento de renovação da pele, pode manchar mais ainda. E tem que usar protetor solar. Eu indico a partir do FPS 50", diz a especialista em cosmiatria.

TRATAMENTOS CASEIROS

Os tratamentos caseiros devem ser sempre orientados por um médico. "A imaginação é o limite e as pessoas, às vezes, pegam receitas na internet, usam coisas inimagináveis que podem causar queimadura de verdade", alerta a cirurgiã plástica Mayara de Castro Nogueira.

Se optar por tratamentos caseiros, não esqueça de limpar adequadamente a pele e ter cuidado ao tirar o filtro solar. Água e sabão não são suficientes.

"O filtro solar deve ser retirado como se fosse maquiagem, usando água micelar ou cleansing oil, senão os resíduos ficam na pele, entopem os poros, podendo causar infecções de pele, irritações e acne", explica Sitonio.

Máscara caseira. Duas vezes na semana, à noite, antes de dormir, pode aplicar no rosto uma máscara caseira simples, que serve para tirar o excesso do filtro solar, resíduos do cloro da piscina e do sal do mar.

Misture duas colheres de sopa de mel e uma colher de chá de açúcar demerara. Espalhe no rosto e massageie levemente. Deixe agir por cinco minutos. Retire com água e sabão e, em seguida, faça o skincare habitual.

"O mel tem efeito anti-inflamatório, antimicrobiano, então já elimina as bactérias da pele, acalma, hidrata, e o açúcar vai fazer uma esfoliação leve", explica a dermatologista.