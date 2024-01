Ciência confirma: Adolescentes com irmãos têm pior saúde mental

Ao longo dos anos, diversos estudos têm comprovado o quão benéfico é ter irmãos. Agora, uma nova investigação acredita que ser filho único até pode ser positivo. Uma nova investigação, publicada no Journal of Family Issues, revela que quanto mais irmãos um adolescente tem, pior é a sua saúde mental.

Para chegarem a esta conclusão, os investigadores questionaram 9.100 alunos do oitavo ano nos Estados Unidos e a 9.400 na China, com uma idade média de 14 anos. Dados do estudo mostram que os filhos únicos demonstraram melhores indicadores de saúde mental. Participantes com apenas um irmão tinham uma saúde mental semelhante.

A teoria dos cientistas é que quantos mais irmãos um adolescente tem, menor é a atenção dos pais e o número de recursos disponíveis, o que pode impactar a saúde mental. Mas existem outras explicações em cima da mesa. Os autores do estudo referem que os adolescentes com melhor saúde mental são de famílias com mais dinheiro. Nos Estados Unidos, essas famílias são as que têm apenas um ou dois filhos. Na China, são as famílias com um filho.

Esta investigação vem contrariar um estudo anterior, que contou com a participação de mais de 100 mil crianças norueguesas, os cientistas concluíram que a saúde mental é melhor em famílias numerosas.

