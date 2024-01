Um novo desafio viral nas redes sociais está colocando à prova a destreza mental dos internautas. A imagem, que é toda amarela e cheia de letras "F", tem uma letra "E" intrusa. Os participantes têm apenas oito segundos para encontrar a letra diferente.

De acordo com o jornal O Globo, encontrar o "E" intruso exige mais do que uma boa visão. O desafio também testa a velocidade de processamento visual, foco e capacidade de detetar diferenças sutis.

Se você conseguir cumprir o desafio no tempo pretendido, significa que tem uma ótima habilidade de observação e QI alto. Além disso, um estudo da Universidade de Exeter e do King's College, ambos localizados em Londres, no Reino Unido, sugere que este tipo de exercícios podem melhorar a memória dos adultos e "rejuvenescer" a função cerebral em uma década.

Agora, já sabe, abra o cronômetro e faça o teste:

Tem oito segundos para encontrar a letra intrusa nesta imagem. Consegue?© O Globo

Leia Também: Hillary Clinton surpreende ao dançar 'La Macarena' em festa na Espanha