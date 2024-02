Problemas fúteis que nos estressam e temos vergonha de admitir! - Problemas de primeiro mundo geralmente são experimentados por pessoas em nações ricas, mas não acontecem apenas lá. São coisas muitas vezes triviais que, na ausência de problemas mais graves (como por exemplo, pobreza, fome, falta de moradia, etc.), são vistas como aborrecimentos. Estes também são referidos como "problemas de pessoas ricas" ou "white people problems" (problemas de gente branca), embora você não precise necessariamente ser rico para experimentar tais problemas. A questão é que a abundância às vezes faz a gente perder a perspectiva e nosso senso de gratidão pelo que temos. Ainda assim, estes são problemas muito reais... Ou não? Mesmo estando no Brasil, algumas dessas contrariedades acontecem com a gente também. Que conclusões podemos tirar disso? Clique na galeria e veja se você se reconhece!

