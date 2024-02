O que a Lua Nova em Aquário significa para o seu signo - Nesta semana damos as boas-vindas à segunda Lua Nova do ano, desta vez no signo de Aquário. Coincidindo com o início do Ano Novo Lunar no dia seguinte, esta Lua está nos pedindo para sair de nossos velhos padrões porque é hora de entrar em um novo paradigma! Aquário é a energia das ideias e da visão, e essa Super Lua Nova aumenta a energia do signo: esteja preparado para o pensamento revolucionário e existencial. Em Aquário, os pensamentos são abordados de forma neutra e objetiva. Vistas sem emoção, nossas ideias mais brilhantes podem ser temperadas com racionalidade para trazer mudanças reais em nossas vidas e coletivamente. Bateu curiosidade? Clique para descobrir o que a energia da Lua Nova em Aquário significa para o seu signo!

