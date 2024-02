Rir é o melhor remédio? CHORAR traz benefícios surpreendentes para a saúde! - O choro costuma ser visto como uma emoção negativa ou mesmo como um sinal de fraqueza. Mas derramar lágrimas pode ser bem mais abrangente. Nós podemos tanto estar tristes, frustrados ou com raiva como ainda felizes e comovidos. Inclusive, até a potência Ivete Sangalo desabou no choro após enfrentar uma série de problemas no Carnaval em Salvador. A cantora desabafou para os fãs que poderia ser a despedida dela da folia depois de vazamento de gás interromper a sua apresentação e o trio elétrico precisar ser evacuado na segunda, dia 12 de fevereiro de 2024. Felizmente, a Rainha do Axé deu a volta por cima e retornou no outro dia para a avenida mais forte e inabalável: "É sempre sobre amor. Sempre sobre saber que através do amor existe uma onda poderosa de coisas boas arrebentando na beira do mar dos nossos corações", disse Ivete na rede X. Mais do que uma forma de extravasar sentimentos, chorar pode trazer inúmeros benefícios à sua saúde física e mental. Como? Veja na galeria!

© <p>AgNews/Dilson Silva </p>