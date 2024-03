Dois hábitos matinais que ajudam a acelerar o metabolismo e a emagrecer

Possuir um metabolismo acelerado é um passo crucial para facilitar a perda de peso. Se você ainda não descobriu as melhores dicas, a dietista Destini Moody revela como pode alcançar isso com pequenas mudanças pela manhã.

A especialista compartilha dois hábitos matinais que podem fazer toda a diferença. Confira as orientações.

Incremente a quantidade de proteína no café da manhã

"A maioria das pessoas costuma comer torradas ou cereais de manhã, o que pode atrapalhar a perda de peso. Muitos culpam os carboidratos por desafios no controle de peso, mas, na verdade, o problema não está nos carboidratos em excesso, e sim na falta de proteína."

Pratique exercícios logo cedo

"A exposição à luz solar ajuda a manter a vigilância ao longo do dia, estimulando o ritmo circadiano e até reduzindo a necessidade de consumir calorias logo pela manhã. Se enfrenta dificuldades para se exercitar de manhã, pode optar por realizar atividades no final do dia para obter resultados semelhantes."





