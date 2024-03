Teste de sangue pode detectar risco de morte por insuficiência cardíaca

Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, descobriu que um simples teste de sangue pode ajudar a identificar pessoas com risco mais imediato de morrer por insuficiência cardíaca.

A insuficiência cardíaca é uma doença grave e crônica que ocorre quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para o corpo. Ela pode ser causada por diversos fatores, como doenças coronárias, diabetes e hipertensão.

O estudo, publicado no European Journal of Heart Failure, revelou que pacientes com níveis mais altos de uma proteína específica, chamada neuropeptídeo Y (NPY), têm maior probabilidade de morrer por complicações cardíacas.

O NPY é um químico que regula a atividade cerebral e a digestão. O coração libera essa proteína quando estamos estressados, o que pode fazer com que ele trabalhe mais do que o necessário.

Os pesquisadores analisaram mais de 800 adultos em diferentes fases da insuficiência cardíaca e descobriram que um terço dos participantes tinha níveis mais elevados de NPY.

Esse grupo apresentou um risco 50% maior de morrer durante o período de acompanhamento de três anos devido a complicações cardíacas, em comparação com pessoas com níveis mais baixos de NPY.

A descoberta pode ajudar a identificar pacientes com alto risco de morte por insuficiência cardíaca e permitir que os médicos intervenham precocemente para prevenir o pior.

