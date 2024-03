O alimento capaz de ajudar a reduzir o risco de inflamação e câncer

Quer adotar uma alimentação mais saudável? É importante começar a incluir certos alimentos em sua dieta. Por exemplo, a médica Poonam Desai, mencionada no Mirror, recomenda o consumo regular de cebola crua para reduzir o risco de inflamação e câncer.

As cebolas contêm um composto chamado quercetina, conhecido por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. No entanto, é importante escolher cebolas da cor adequada. Por exemplo, as cebolas vermelhas possuem mais quercetina do que as brancas ou amarelas. Desai também explica que os níveis de quercetina diminuem ao cozinhar as cebolas, portanto, é recomendável consumi-las cruas para obter o máximo de benefícios.

Além disso, a Healthline, citada no mesmo jornal, afirma que estudos mostram que a quercetina pode ajudar a combater a inflamação no corpo, o que está relacionado a problemas de saúde crônicos, como câncer, doenças cardíacas e renais.

Leia Também: Aumente o consumo destes 10 alimentos; são ricos em ômega-3