Astrologia: Os cinco signos que mais esbanjam dinheiro

Há quem encare as finanças com a máxima responsabilidade. Mas não é dessas pessoas que falamos neste artigo. No portal Terra, a astróloga Thaís Mariano diz que a nossa relação com o dinheiro é influenciada pelos astros e revela quem são os gastadores do zodíaco.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Fã de tudo que reluz, Leão adora gastar em roupas, joias e experiências extravagantes.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Têm um olho refinado e uma propensão para gastar em arte, decoração de interiores e moda de alta qualidade.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Acima de tudo, Touro valoriza a qualidade. Este signo sabe bem que 'o barato sai caro'.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Gasta tudo o que tem em viagens de última hora, passeios emocionantes e experiências únicas. Os seus gastos são bastante impulsivos.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Peixes deixa levar-se muitas vezes pelas suas emoções. Nesses momentos, gasta impulsivamente em busca de conforto emocional.

