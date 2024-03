Cabelos ao vento: saiba os melhores cuidados para o outono

Quando o clima começa a esquentar, cuidar do cabelo pode ser uma tarefa desafiadora. As altas temperaturas colaboram com fatores que prejudicam os fios, como o calor excessivo e a alta exposição ao sol. Entretanto, a chegada do outono traz consigo temperaturas mais agradáveis, animando aqueles que sofreram com o verão. Por isso, essa “estação de transição”, onde as folhas se pintam em tons dourados e vermelhos, é a oportunidade perfeita para revitalizar os cabelos danificados pelo sol de verão.

Mas a dúvida que fica é – como cuidar das madeixas nesse período do ano? O outono também traz consigo alguns percalços, desde o ressecamento causado pela falta de umidade do ar, até a necessidade de proteção contra ventos frios, que podem deixar os cabelos quebradiços. Pensando nisso, Gisela Prochaska, fundadora do Stylebar – rede de salões de beleza especializado em cuidados capilares – sugeriu algumas medidas usadas pela marca, que podem contribuir para fios mais saudáveis e fortes nesta época do ano.

Lavagem dos cabelos com água morna ou fria

Devido às temperaturas amenas, a troca do banho frio pelo quente é comum durante a estação, mas isso pode representar um verdadeiro vilão para as madeixas, deixando-as ressecadas e com menos brilho. Opte por lavar os cabelos com água fria, pois ajuda a selar as cutículas e dar brilho extra aos fios. Caso seja difícil encarar o banho gelado, escolha deixar a temperatura da água mais morna.

Hidratações

A exposição ao calor traz diversas consequências à saúde do cabelo, dentre eles, o ressecamento. Gisela explica que esse fenômeno pode deixar os fios mais ásperos e quebradiços. Um dos produtos recomendados para essa situação é a linha Triple Blend para cuidados capilares, da própria marca. Eles contêm extratos hidratantes de abacate, oliva e ojon (óleo vegetal que trata a fibra do cabelo), e promete trazer nutrição e hidratação aos fios. Basta lavar o cabelo com o shampoo, aplicar a máscara, deixar agir por 3 minutos, aplicar o condicionador e finalizar como de costume.

Fontes de calor

As apaixonadas por chapinha e secador podem ficar decepcionadas com essa dica, mas o uso do aparelho deve ser usado com menos frequência. Sabemos que o uso de fontes de calor se intensifica durante este período, especialmente para os cabelos que demoram a secar naturalmente, e caso seja necessário usar o secador, mantenha uma distância mínima de 15cm, e sempre aplique um protetor término antes da secagem. Ela sugere o uso do finalizador Happy Ends, que contém óleo de semente de linho e abacate, promovendo maciez, anti frizz e brilho intenso.

Reconstrução

Não pense que esse tipo de tratamento só serve para quem faz alisamento ou coloração nos cabelos. Até os fios naturais necessitam de reconstrução, para restauração da fibra capilar e recuperação de proteínas perdidas por conta das temperaturas. Por isso, opte por utilizar máscaras de tratamento que contêm ácido hialurônico e ativos naturais na composição. E cuidado! O cabelo precisa de um intervalo de 15 dias entre os tratamentos, então é legal intercalar com a hidratação e a nutrição dos fios.

É possível aproveitar o máximo da estação das folhas e tratar os fios com leveza e sofisticação. Investir em produtos hidratantes e nutritivos é fundamental para restaurar a vitalidade dos cabelos, proporcionando a nutrição necessária após meses de exposição ao sol e à umidade do verão. E vamos combinar, ninguém merece cabelo ressecado, né?