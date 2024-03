Gosta de reunir a família e amigos para desfrutar sobremesas deliciosas e cheias de sabor? Então veja como preparar uma deliciosa Torta Holandesa, que promete agradar a todos!

Veja a receita!

Ingredientes:

1 embalagem de Biscoito Maisena

1 embalagem de Biscoito Tortinhas de Chocolate Adria

50g de castanha de caju

1 xícara (chá) de manteiga ou margarina em temperatura ambiente

Recheio:

1 envelope de gelatina incolor sem sabor

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

200g de manteiga ou margarina

½ lata de creme de leite

1 colher (sopa) de essência de baunilha

Cobertura de Chocolate:

200g de chocolate ao leite

1 lata de creme de leite

Modo de Preparo:

Massa

- Leve ao processador o biscoito maisena, castanha de caju e bata até obter uma farofa;

- Despeje numa tigela funda, junte a margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo;

- Forre o fundo de uma forma desmontável (25cm de diâmetro);

- Leve ao forno médio (180ºC) pré-aquecido por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a pegar cor. Reserve.

Cobertura de Chocolate

- Numa panela pequena, junte o chocolate, leve ao banho-maria e deixe derreter;

- Acrescente o creme de leite, misture bem, até formar um creme liso e reserve.

Recheio

- Dissolva 1 envelope de gelatina em 5 colheres (sopa) de água fria, leve ao banho-maria ou micro-ondas e deixe aquecer sem ferver;

- Numa panela pequena, junte o leite condensado, creme de leite com soro, acrescente a gelatina dissolvida, misture bem, leve ao fogo e mexa até obter um creme e reserve. - Leve à batedeira a manteiga ou margarina, ½ lata de creme de leite sem soro e a essência de baunilha e bata até envolver bem;

- Numa tigela média, junte os cremes, misture bem, despeje sobre a massa, espalhando bem com a ajuda de uma colher;

- Acomode por cima a cobertura de chocolate e leve à geladeira por 3 horas;

- Retire a torta da geladeira, desinforme, decore as laterais com biscoito recheado e sirva a seguir.

Rendimento: 15 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos