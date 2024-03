Receita de Páscoa: Penne com bacalhau desfiado

A Páscoa é comemorada no dia 31 de março, último domingo do mês e que finaliza a Semana Santa. A tradição da data passa de geração em geração. Cada família tem a sua forma de celebrar, mas o mais comum é que todos se reúnam para fortalecer o amor, o afeto e a simbologia da data.

Pensando na ocasião, como prato principal, aposte no clássico bacalhau. Surpreenda a todos ao servir Penne com Bacalhau Desfiado, que leva molho branco e rende até 6 porções.

Para aprender como fazer, confira as receitas abaixo:

Penne com Bacalhau Desfiado

Ingredientes:

Para o Molho Branco

3 colheres (sopa) de Margarina Puro Sabor

2 colheres (sopa) de Farinha de Trigo Finna Tradicional

1 e meia xícara (chá) de leite

meia xícara (chá) de creme de leite

sal e noz moscada a gosto

Para o Refogado de Bacalhau

6 colheres (sopa) de azeite

3 cebolas grandes cortadas em gomos finos

650g de bacalhau demolhado, limpo, cozido e desfiado

meia xícara (chá) de vinho branco seco

6 colheres (sopa) de azeitona verde picada grosseiramente

1 pacote de macarrão tipo Fortaleza Sêmola Penne

Modo de Preparo:

Molho Branco

- Derreta a margarina e junte a farinha. Cozinhe, mexendo sempre, até obter uma pasta ligeiramente dourada (cerca de 1 minuto);

- Abaixe o fogo e acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre, até dissolver a pasta completamente;

- Junte o creme de leite e continue o cozimento até começar a encorpar levemente (o molho não deve ficar encorpado). Tempere com sal e noz moscada. Reserve.

Refogado de Bacalhau

- Refogue a cebola no azeite até começar a dourar (cerca de 10 minutos);

- Junte o bacalhau e refogue demoradamente. Acrescente o vinho e refogue até evaporar. Junte a azeitona e o molho branco. Tempere com sal se necessário. Reserve;

- Cozinhe a massa conforme recomendação da embalagem;

- Escorra a massa e envolva-a no molho bem quente;

- Sirva em seguida.

Rendimento: 5 a 6 porções

Tempo de Preparo: 50 minutos

Dica: Compre bacalhau demolhado e limpo ou deixe-o de molho coberto com água por no mínimo 12 horas, trocando cerca de 3 vezes a água (dentro da geladeira). Cozinhe em água nova até ficar macio. Escorra e desfie.