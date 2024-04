Histórias extraordinárias de animais que procriam sozinhos - A grande maioria dos animais precisa acasalar para se reproduzir, mas um pequeno número de espécies pode ter descendentes sem acasalamento. O processo é conhecido como partenogênese, que em grego significa "nascimento virgem". É uma forma de reprodução assexuada em que a produção de descendentes ocorre na ausência de qualquer contribuição genética masculina. As fêmeas produzem óvulos não fertilizados que se desenvolverão em embriões viáveis. Embora muitas pessoas possam ficar chocadas com esse comportamento, a partenogênese é surpreendentemente comum com vários organismos, incluindo plantas, insetos, peixes e répteis. Como os mamíferos, incluindo os seres humanos, necessitam de certos genes que vêm dos espermatozoides, os mamíferos são incapazes de partenogênese. Clique para descobrir os animais que podem produzir descendentes sozinhos.

© <p>Getty Images</p>