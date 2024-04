Coisas que sempre deve fazer antes de colocar as roupas na máquina

Lavar roupas na máquina de lavar pode ser uma tarefa rotineira, mas há alguns cuidados importantes que muitas vezes são esquecidos. Felizmente, no blog de Martha Stewart, você encontrará um guia completo sobre tudo o que deve ser feito antes de iniciar a lavagem.



Antes de tudo, remova todos os alfinetes ou fivelas e feche todos os fechos e ganchos. Aperte as peças que possuem velcro para evitar danos.

No entanto, tenha cuidado para não abotoar os botões, pois a pressão da máquina pode danificar as peças.

Em seguida, esvazie todos os bolsos e vire-os do avesso. Desdobre as meias e desenrole os punhos. Para peças delicadas, como lingerie e malhas finas, coloque-as em bolsinhas de malha com fecho.

Além disso, é importante virar do avesso todos os itens delicados para evitar danos. Por fim, recomenda-se colocar todas as meias dentro de uma fronha ou em uma bolsinha de malha, assim os pares permanecem juntos durante a lavagem.

Além das dicas mencionadas, é importante também verificar as etiquetas de cuidado das roupas antes de colocá-las na máquina de lavar. Algumas peças podem exigir cuidados especiais, como lavagem à mão ou em água fria. Seguir essas instruções ajudará a preservar a qualidade e a durabilidade das roupas ao longo do tempo.

