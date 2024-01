Aprenda a desentupir pia, ralos e vasos sanitários com sabão de roupas

Sim, o detergente ou sabão em pó para lavar roupas pode ser muito útil fora da lavanderia. Não acredita? Por exemplo, a revista Better Homes and Gardens recomenda o produto como um aliado para desentupir ralos, pias e vasos sanitários. Como? É bem simples.

Para desentupir um ralo, basta colocar ¼ de xícara de detergente no local e deixar agir por 15 a 20 minutos. Em seguida, despeje água fervente com cuidado no ralo. Isso vai ajudar a remover o que está obstruindo o ralo.

Quando a pia estiver entupida, coloque ½ xícara de detergente líquido ou em pó na pia e deixe descansar por 15 a 20 minutos. Depois, despeje água fervente com cuidado na pia.

Aqui estão as instruções passo a passo para desentupir vasos sanitários com sabão em pó para lavar roupas:

Vaso sanitário

Coloque ½ xícara de sabão em pó na pia.

Deixe descansar por 15 a 20 minutos.

Despeje água fervente com cuidado no vaso.

Puxe a descarga.

Observações:

Use detergente de roupas comum, não detergente líquido para lava-louças ou amaciante.



Se o ralo, a pia ou vaso sanitário não estiverem desentupidos após o primeiro procedimento, repita-o.

