Peeling? O que são ácidos faciais, como usá-los e os cuidados! - Sejamos realistas: a ideia de colocar ácido no sua cara pode parecer bastante assustadora! E mesmo que você supere o fator medo, como saber quais produtos são indicados para a sua pele? Nos últimos anos, vimos os ácidos faciais migrarem dos peelings de salão para itens básicos para cuidados com a pele em casa, mas o grande número de produtos disponíveis no mercado pode lhe causar confusão. De fato, já existem opções para 'resolver' todos os tipos de problemas de pele, desde manchas, acne a sinais de envelhecimento. Ácido hialurônico, ácido glicólico, ácido salicílico, ácido azelaico... Já é difícil saber como pronunciá-los, quanto mais descobrir como usá-los! Mas nós lhe damos algumas dicas para ir se familiarizando no mundo dos ácidos faciais. Clique a seguir na galeria.

© <p>Shutterstock</p>