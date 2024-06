O que é o botulismo, doença que deixou brasileira em estado grave nos EUA - O botulismo é uma doença grave causada pela Clostridium botulinum, uma bactéria que produz uma toxina que afeta o sistema nervoso do corpo. Se não for tratada, a doença pode ser fatal. O botulismo é frequentemente associado ao uso indevido de injeções de Botox para fins cosméticos e médicos, no entanto, também pode ser causado pelo armazenamento inadequado de alimentos e até mesmo se desenvolver em bebês. Recentemente, a doença ganhou grande repercussão no Brasil após jovem brasileira ser internada em hospital nos Estados Unidos em estado grave. Nesta galeria, você ficará sabendo tudo sobre o botulismo, incluindo sintomas, tratamento e se pode ou não ser prevenido.

