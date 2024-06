Saiba como identificar a calvice, queda ou quebra dos fios do cabelo

No mundo da beleza a saúde capilar tem seu espaço garantido. Passar a mão nos cabelos e sentir que com o movimento saem alguns fios soltos não é necessariamente um problema, já que o ser humano perde, em média, 100 fios por dia. No entanto, quando esses poucos fios também ficam no travesseiro, numa peça de roupa ou caídos no caminho por onde passamos; logo escutamos de alguém que deve ser ausência de vitamina, estresse ou falta de tratamento nos fios.

Dermatologista e professora do curso de Medicina da Unic, Vivian Galindo explica que além da queda, notável mais facilmente, é preciso saber identificar os sinais da calvice e da quebra dos fios. “O cabelo se forma numa estrutura chamada folículo piloso. São inúmeros folículos que desencadeiam os fios de cabelo e pelos espalhados por nosso corpo. A natureza dos fios passa por três processos: anágena, fase de crescimento; catágena, fase de transição; e telógena, fase de queda. São vários os fatores que contribuem para essa diminuição de volume dos fios, como as alterações hormonais, alimentação desregrada, estresse e química, por exemplo”, explica a especialista.



Muitos indivíduos lidam com problemas como calvície, queda ou quebra dos fios, sem compreender completamente as diferenças entre essas condições e suas causas subjacentes. Para abordar cada caso e fornecer orientações quanto ao tratamento adequado, a médica salienta que é preciso uma avaliação realizada por um dermatologista ou tricologista, mas elenca, a seguir as principais características e causas de cada condição.



Calvície – refere-se à perda permanente de cabelo, resultado de um afinamento progressivo dos fios, associada a fatores genéticos e hormonais. Homens e mulheres podem ter a calvície, chamada de alopecia androgenética.



Queda de cabelo – há várias causas de queda de cabelo, a principal recebe o nome de eflúvio telógeno agudo e é um problema temporário que pode ocorrer devido a estresses físicos ou emocionais, deficiências nutricionais, doenças, medicações ou mudanças hormonais significativas. Nesses casos, geralmente a queda inicia 3 meses após o fator desencadeante e dura em média 3 a 6 meses.



Quebra dos fios – refere-se à fragilidade do cabelo, causada por danos físicos, químicos ou ambientais. Uso excessivo de calor, produtos químicos agressivos, penteados apertados e exposição ao sol são alguns dos fatores que podem levar à quebra dos fios, deixando o cabelo com aspecto frágil e danificado.



Seja por questões genéticas ou fatores pontuais, a especialista menciona dicas valiosas quanto ao cuidado com a saúde dos fios. “Manter a frequência de higienização por meio da lavagem dos cabelos é essencial, lembrando que deixar de lavar os cabelos não diminuirá a queda, podendo até ser prejudicial. Em caso de queda de cabelo, procurar o médico dermatologista que é o profissional habilitado para diagnosticar e tratar doenças do couro cabeludo e cabelos", completa Vivian Galindo.