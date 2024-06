Férias escolares: 5 dicas para combinar diversão e aprendizado

As férias escolares do meio do ano estão chegando e, embora sejam curtas, para muitos estudantes, representam um momento muito aguardado para descansar e se divertir. No entanto, equilibrar o descanso com atividades que possam preparar o aluno para o próximo semestre também é fundamental.

Pensando em ajudar os estudantes a aproveitarem ao máximo esse tempo, Luiz Cláudio de Araujo Pinho, autor de Sociologia da Rede Pitágoras, preparou 5 dicas para equilibrar uma rotina de descanso, entretenimento e estudos de maneira descontraída e, ao mesmo tempo, produtiva. Confira:

1. Atividades para relaxar e recarregar energias

De acordo com Pinho, o estudante pode aproveitar os dias livres para visitar parentes e amigos, além de usufruir de passeios pela cidade, caminhadas em parques e outras atividades que não tenha conseguido durante o período de aulas. Atividades simples como brincar e se divertir ajudam a esvaziar a mente do grande volume de informações acumuladas durante o primeiro semestre. Esse momento pode ser também uma excelente oportunidade para conhecer outras pessoas.

2. Desenvolver habilidades úteis

De acordo com Pinho, nosso cérebro precisa de novos estímulos para se desenvolver. Assim, durante as férias, os estudantes podem explorar atividades que ativem todos os sentidos, como trilhas urbanas, visitas a parques e exposições interativas. “Organizar viagens para visitar parentes ou amigos também pode ser uma forma de reorganizar conexões neurais e promover emoções positivas, fortalecendo estruturas cognitivas importantes para o aprendizado”, destaca.

3. Combinar diversão e aprendizado

A frase da famosa banda Titãs, “A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte”, resume bem a ideia. Aproveite exposições, peças de teatro, filmes e pontos turísticos da cidade para aprender de forma divertida. “Selecione alguns pontos significativos da cidade, e, com apoio de mapas, relembre conceitos básicos da Geografia”, explica Pinho.

Segundo ele, preparar receitas ou experimentos de química em casa, por exemplo, são algumas formas de retomar conceitos escolares de forma leve e divertida. O importante é vivenciar momentos que combinam aprendizado com emoções positivas.

4. Leitura e entretenimento audiovisual

Escolher o que assistir ou ler durante as férias pode ser prazeroso e educativo. O autor de Sociologia aponta que o estudante deve confiar na própria intuição, mas também considerar neste processo sugestões de professores e amigos. Segundo ele, grandes filmes como “Oppenheimer” e “Barbie”, podem “nos levar a debater tanto conceitos sofisticados de física, quanto mudanças nos comportamentos sociais que os brinquedos representam.

Séries como “The Last of Us” e “Ruptura” abordam temas importantes como questões climáticas e tecnologias disruptivas. Valorize também produções nacionais que tratam de temas sociais relevantes, como “Medida Provisória”, “Marighella”, “Doutor Gama” e “Grande Sertão”, do cineasta Guel Arraes.

5. Cuide da sua saúde mental e física

A principal ação recomendada pelo autor da Rede Pitágoras é o descanso. Neste sentido, é importante dormir bem, desconectar-se das telas, alimentar-se de forma equilibrada e praticar atividades físicas para recarregar as energias gastas ao longo do semestre. Outras ações eficientes, segundo ele, seriam brincar com o animal de estimação, fazer caminhadas e aproveitar para relaxar sem culpa. Práticas como meditação e yoga também podem ajudar a esvaziar a mente. Além disso, é importante fazer um check-up médico para garantir que a saúde está em dia para enfrentar o segundo semestre.

“Lembre-se, não sobrecarregue sua agenda com muitos compromissos, organize seu tempo nas férias, programe seu dia com atividades que estimulem o corpo e a mente de forma saudável. Na primeira semana, priorize colocar o sono em dia. Perto do fim das férias, revise o que aprendeu e valorizou durante o descanso e faça uma lista para se manter focado no próximo semestre”, conclui.

