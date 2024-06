Anemia? Sinais de que você pode ter deficiência de ferro! - O ferro é um mineral que desempenha um papel vital na saúde e no bem-estar geral. Ajuda a produzir glóbulos vermelhos e a manter um sistema imunológico saudável, por isso é essencial obter desse nutriente suficiente no organismo, especialmente para as mulheres. O corpo precisa de ferro para produzir hemoglobina, uma proteína dos glóbulos vermelhos que lhes permite transportar oxigênio através dos vasos sanguíneos. Sem hemoglobina suficiente, os tecidos e músculos não serão capazes de funcionar de forma eficaz, o que pode levar à anemia. Dito isto, que tal conhecer os sinais da deficiência de ferro? Então, clique a seguir na galeria.

