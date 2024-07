Eventos que causam câncer de estômago (e sinais de que você pode ter a doença) - Você sabia que o câncer de estômago representa cerca de 1,5% de todos os novos casos de câncer diagnosticados anualmente só nos EUA? Globalmente, mais de um milhão de pessoas são diagnosticadas a cada ano, com quase 800.000 vindo a óbito. O câncer de estômago é o quinto câncer mais comum no mundo e é encontrado com mais frequência em homens do que em mulheres. Mas quais são as causas e sintomas desse tipo de câncer e como ele é tratado? Clique e saiba mais sobre o câncer de estômago.

