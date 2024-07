Países com mais homens carecas do mundo (e o Brasil está na lista)! - A calvície realmente tem um impacto na autoestima e na imagem corporal de uma pessoa, embora muitas nações ao redor do mundo a vejam como uma circunstância natural da vida para os homens. Embora existam alguns países ao redor do mundo que não apresentam tanta queda de cabelo, há outros que realmente será difícil ver 'cabeludos' na rua. Inclusive, uma pesquisa recente realizada pela Medihair revelou quais países têm mais homens carecas. Curioso? Clique na galeria para saber onde no mundo há mais adultos do gênero masculino calvos. O ranking é surpreendente e o Brasil não escapa!

© Shutterstock