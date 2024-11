Mofo na geladeira; especialistas revelam onde ele pode estar escondido

Embora o refrigerador seja um aliado indispensável na conservação de alimentos, ele também pode se tornar um local propício para o aparecimento de mofo, mesmo em baixas temperaturas. Especialistas da Fountain Filters, empresa especializada em sistemas de filtragem de água, alertam para áreas do aparelho frequentemente negligenciadas que precisam de mais atenção.

Segundo Louise e Simon Allen, fundadores da empresa, "as juntas das portas e as prateleiras do refrigerador podem se transformar em ambientes ideais para o crescimento de mofo devido a derramamentos e à alta umidade."

A boa notícia é que o problema pode ser resolvido e prevenido com práticas simples de limpeza. "Recomendamos limpar e desinfetar essas áreas regularmente usando uma solução de água morna e detergente neutro", explicam os especialistas. Além de remover o mofo já existente, essa prática ajuda a evitar o acúmulo de odores desagradáveis dentro do eletrodoméstico, garantindo um ambiente mais higiênico para os alimentos.

