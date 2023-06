Passageiros alcoolizados obrigam a desviar voo e acabam detidos na Grécia

Um voo da easyJet que partia do Reino Unido com destino à Turquia teve que ser desviado para a Grécia no domingo, devido ao comportamento de dois passageiros que foram detidos.

De acordo com as autoridades citadas pela Associated Press, os dois passageiros, de nacionalidade russa e com 48 e 39 anos, estavam alcoolizados e desobedeceram às instruções da tripulação, além de começarem a gritar com os demais passageiros a bordo. Não houve confrontos físicos.

Após o desvio, o avião pousou na cidade grega de Tessalônica. Os passageiros foram detidos e acusados de perturbar a ordem pública, interromper o transporte e desobediência. Após comparecerem perante um procurador, foram liberados aguardando o julgamento em liberdade.

O julgamento está previsto para novembro, e os homens não são obrigados a comparecer pessoalmente, podendo ser representados por seus advogados.

Segundo a Associated Press, uma vez que não tinham visto, os homens teriam embarcado em um voo para a Turquia no final do domingo.

