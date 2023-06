Duplo homicida agride advogado em pleno tribunal nos EUA

Joseph Zieler, de 61 anos, acusado de cometer um duplo homicídio nos Estados Unidos, agrediu seu próprio advogado durante uma audiência no tribunal nesta segunda-feira.

O suspeito compareceu ao tribunal para uma audiência preliminar sobre as mortes de uma garota de 11 anos e de sua cuidadora, conforme relatado pelo NY Post.

Ao entrar no tribunal algemado, o homem solicitou falar com seu advogado, Kevin Shirley. Quando Shirley se aproximou, Joseph tentou violentamente acertá-lo com o cotovelo.

Três agentes intervieram imediatamente, imobilizaram o criminoso e o retiraram da sala. O advogado informou posteriormente que estava bem. O momento foi capturado em vídeo e pode ser visto na galeria acima.

Zieler, de 61 anos, de North Fort Myers, invadiu um apartamento em 1990, onde estavam presentes Robin Cornell, de 11 anos, e sua cuidadora, Lisa Story, de 32 anos. A mãe da criança havia saído de casa para encontrar seu namorado. Ao retornar, encontrou as duas vítimas mortas.

As vítimas foram agredidas sexualmente e fisicamente antes de serem sufocadas até a morte.

O caso permaneceu arquivado por mais de duas décadas até que, em 2016, novas evidências de DNA ligaram Zieler ao crime. Ele já estava detido por agredir o enteado.

Em maio, um júri o considerou culpado pelos dois homicídios e recomendou a pena de morte no início deste mês. Zieler negou qualquer envolvimento no crime e depôs em seu próprio nome durante o julgamento inicial.

