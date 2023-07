Homem enterra ex-namorada viva após ser rejeitado

Um homem de 22 anos, supostamente incapaz de superar o término de um relacionamento com sua ex-namorada, cometeu um crime brutal ao enterrá-la viva como forma de vingança.

Tarikjot Singh teria planejado o assassinato com antecedência, sequestrando a mulher em seu local de trabalho em março de 2021. Ele a teria mantido no porta-malas do carro por quatro horas, para depois amarrá-la e enterrá-la viva como ato de vingança, de acordo com a emissora australiana 9News.

O corpo da mulher, de 21 anos, foi encontrado a mais de 400 quilômetros do último lugar onde ela havia sido vista viva, em uma cova rasa em Moralana Creek, na região da Austrália do Sul, com as mãos e os pés amarrados.

Conforme revelado no tribunal, a mulher também inalou e engoliu terra como resultado do enterro.

Em fevereiro deste ano, Singh se declarou culpado pelo homicídio e agora enfrenta uma possível pena de prisão perpétua.

