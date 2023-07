Homem dispara arma aleatoriamente enquanto dirige e faz 5 vítimas

Um homem teria atacado quatro pessoas em Nova Iorque, disparando aleatoriamente uma arma semiautomática enquanto dirigia uma 'scooter' e acabando por matar uma das vítimas.

O incidente ocorreu no sábado (8) de manhã, ao longo de 30 minutos, entre as zonas de Brooklyn e Queens. O primeiro incidente ocorreu pelas 11h10 quando, segundo o departamento policial de Nova Iorque, citado pela ABC News, um jovem de 21 anos foi alvejado no ombro esquerdo.

Imagens de videovigilância captaram o atirador aproximando-se da vítima enquanto conduzia, erguendo a mão e disparando um tiro. O jovem foi encaminhado para o hospital com ferimentos não-fatais.

Dezessete minutos depois, às 11h27, o mesmo aconteceu em Queens, com um homem de 87 anos a ser baleado nas costas. Joseph Kenny, do departamento policial, disse que o idoso foi levado para uma unidade hospitalar, onde acabou por morrer.

Pouco depois, as autoridades foram alertadas para um tiroteio num estúdio de manicure, com a polícia afirmando que "várias testemunhas descreveram o homem numa 'scooter' a disparando aleatoriamente contra um grupo de pessoas, que estava em pé num cruzamento".

Às 11h35, uma terceira pessoa foi baleada em Queens. A vítima, um homem de 44 anos, foi atingida no peito e permanece em estado crítico. Dois minutos depois, mais uma pessoa foi atacada, com um homem de 63 anos sendo alvejado no ombro direito e sendo internado, encontrando-se estável.

O suspeito foi finalmente detido duas horas depois do primeiro incidente, às 13h10 de sábado, e a moto e arma de 9 mm foram apreendidas pelas autoridades. O atirador é um homem de 25 anos, com apenas um antecedente criminal, e desconhecem-se os motivos para o tiroteio, acreditando-se que a escolha das vítimas tenha sido aleatória.

"Se olharmos para a demografia e a condição das vítimas, são todas diferentes", disse o porta-voz do departamento policial. "Vídeos demonstram que ele não estava apontando para ninguém, não estava seguindo ninguém. Estava conduzindo a sua scooter e disparando aleatoriamente", acrescentou.

Leia Também: Avião "pesado": companhia aérea pede para 20 passageiros desembarcarem