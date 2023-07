Assassino em série detido após 13 anos de 'terror' em Long Island

Um homem foi detido em conexão com os assassinatos de Gilgo Beach, em Long Island, que têm aterrorizado aquela comunidade dos Estados Unidos há cerca de 13 anos.

Rex Heuermann, de 59 anos, foi detido esta manhã de sexta-feira, na sua residência em Massapequa Park, segundo os meios norte-americanos.

A detenção está relacionada apenas com o caso das ‘Gilgo Four’, as quatro mulheres encontradas dentro de sacos de pano no final de 2010, e não com os restantes seis corpos cujas mortes as autoridades consideraram estar relacionadas.

O medo de que um homicida em série poderia estar ‘na sombra’ da comunidade surgiu quando o corpo de Melissa Barthelemy, de 24 anos, foi encontrado na avenida Ocean Parkway, a 11 de dezembro de 2010.

Dias depois, os restos mortais de Megan Waterman, de 22 anos, de Amber Lynn Costello, de 27 anos, e de Maureen Brainard-Barnes, de 25 anos, foram encontrados embrulhados em sacos de pano, a cerca de 160.9 metros de distância uns dos outros, na mesma avenida.

Na primavera de 2011, eram já 10 os corpos associados a este assassino em série, entre eles oito mulheres – a maioria trabalhadoras na indústria do sexo –, um homem ainda não identificado e uma criança de colo.

Os cadáveres foram encontrados durante as buscas por Shannan Gilbert, que trabalhava como prostituta quando desapareceu. O corpo da jovem de 24 anos foi encontrado apenas em dezembro de 2011, sendo que as autoridades não consideram que a sua morte esteja relacionada com o caso das ‘Gilgo Four’, apesar das críticas da família.

As autoridades deverão prestar mais esclarecimentos em conferência de imprensa, marcada para esta tarde.