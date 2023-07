Turista italiano resgatado após ficar três dias perdido na Amazônia

Um turista italiano que estava já desaparecido há três dias na Amazônia, no Brasil, foi finalmente resgatado, na sexta-feira, pelos bombeiros locais, segundo reporta o G1.

O indivíduo foi encontrado numa zona de mato próxima do município de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas.

Segundo os bombeiros, este homem teria até sofrido um ataque psicótico no meio da floresta.

O cabo José dos Santos, que esteve envolvido nas buscas, disse ainda ao G1 que o turista "estava desorientado" no momento em que foi encontrado.

Foi depois transportado para uma unidade hospitalar próxima, onde está agora a recuperar.

O italiano tinha sido visto pela última vez a 11 de julho, não ficando ainda claros os motivos que o levaram a encarar uma 'aventura' pela floresta.

Leia Também: Prigozhin? "Duvido que o vejamos novamente" após encontro "encenado"