Homem 'dá carona' a alce bebê para o salvar de ataque de urso

Mark Skage, natural do Canadá, encontrou um amigo especial enquanto se dirigia ao trabalho de carro no dia 6 de junho.

Enquanto dirigia, Mark viu um animal desesperado à beira da estrada, na região da Colúmbia Britânica. Assim que estacionou o veículo, o animal começou a tentar subir para a parte traseira do carro. Foi nesse momento que Mark percebeu que a poucos metros de distância havia um urso esperando o momento certo para atacar.

"No momento, tomei uma decisão depois que ela continuou tentando subir para a minha caminhonete de trabalho. Coloquei-a no lado do passageiro e dirigi até a cidade para procurar ajuda", acrescentou Mark.

No entanto, a boa ação de Mark teve consequências. Segundo ele, "é contra a lei pegar animais selvagens na estrada ou na natureza [...] É ilegal possuir ou transportar animais selvagens". No entanto, ele se defende, afirmando que não seria capaz de deixar o animal, que tinha poucos dias de vida, abandonado. Como resultado, Mark acabou sendo demitido, pois o veículo que ele usava pertencia à empresa em que trabalhava.

Após o resgate, Mark deixou sua nova amiga, a quem chamou de 'Misty', em um centro de reabilitação para animais, onde ela deverá permanecer até estar pronta para ser devolvida ao seu habitat natural.

Mark Skage e Misty© Facebook/Mark Skage

