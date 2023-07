Ponte colapsa na Grécia e faz pelo menos dois mortos

Parte de uma ponte colapsou este domingo na cidade de Patras, a terceira maior cidade da Grécia, com pelo menos duas a morrerem e outras a ficarem feridas.

Vídeos divulgados nas redes sociais demonstram parte da estrutura desabada, em cima de uma estrada, com vários trabalhadores a tentarem limpar os escombros.

O corpo de bombeiros local disse aos órgãos de comunicação, citados pela Reuters, que continuam a tentar retirar pessoas presas debaixo da ponte.

BREAKING: Partial collapse of a road bridge that was undergoing maintenance work in the city of Patras, #Greece.



Two injured have been taken to hospital, whilst there are still people trapped in the rubble. pic.twitter.com/9jEAqhIyps — Insider Corner (@insidercnews) July 23, 2023

#BREAKING #Greece JUST IN: Part of the bridge at the entrance to the Greek city of Patras collapsed today, and reports indicate that at least one person died, two are missing, and five were injured and taken to the hospital. pic.twitter.com/AK2RVfdUvy — National Independent (@NationalIndNews) July 23, 2023

O acidente acabou por não provocar danos mais graves porque a ponte estava, desde a semana passada, fechada ao público para trabalhos de reconstrução. O colapso acabou por ocorrer durante uma demolição planejada, que não terá corrido da melhor forma.

O incidente surge numa época em que a Grécia está lidando com uma grande vaga de incêndios florestais, potencializada por temperaturas máximas muito elevadas e por uma onda de calor sem precedentes. Os fogos estão sentindo-se em particular no sul do país, e na ilha de Rodes, onde as autoridades estão a levar a cabo uma enorme operação de resgate para retirar todos os habitantes e turistas presos no local.

