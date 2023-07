Homem morto pela polícia depois de esfaquear 4 pessoas no Maryland

Um homem esfaqueou várias pessoas no estado norte-americano do Maryland, no sábado, numa série de ataques aparentemente aleatórios, acabando por ser morto pela polícia após avançar armado em direção aos agentes.

Os esfaqueamentos ocorreram em torno de um centro comercial, numa comunidade em Silver Spring, a quase 10 quilômetros do Distrito de Columbia (onde fica localizada a capital, Washington D.C.), por volta das 10h30.

No total, quatro pessoas ficaram feridas, e uma delas ficou em estado crítico.

À NBC News, o chefe do departamento policial do condado de Montgomery, Darren Francke, descreveu o incidente como "um ato sem provocação".

O primeiro incidente deixou uma mulher ferida, junto a uma loja do centro comercial. Logo a seguir, foram atacadas duas mulheres e um homem, numa rua nas proximidades (as três vítimas do segundo ataque não estava juntos e não se conheciam).

Foi nesta hora que testemunhas alertaram a polícia, e o suspeito foi interceptado num parque. A polícia contou que "o suspeito não cumpriu com as ordens do agente em largar a faca, e avançou em direção ao oficial, resultando no agente disparar sobre o suspeito".

O homem ainda foi socorrido, mas o óbito foi declarado no local. A arma branca usada nos esfaqueamentos foi recolhida, tratando-se de uma grande faca.

As autoridades estão investigando agora possíveis motivos para o crime, embora a escolha das vítimas aparente ser aleatória.

Leia Também: Carros voam pelos ares após explosão de gasoduto na África do Sul