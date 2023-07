Carros voam pelos ares após explosão de gasoduto na África do Sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um gasoduto explodiu em uma rua movimentada de Joanesburgo, na África do Sul, na última quarta-feira (19), matando uma pessoa e deixando outras 48 feridas, de acordo com as autoridades locais.

Vídeos de câmeras de segurança na rua Lilian Ngoyi, localizada no movimentado distrito financeiro da cidade sul-africana, mostram o momento do acidente. A explosão faz com que asfalto se rompesse ao longo da via, lançando vários veículos para o alto.

"O trânsito estava ruim como sempre é o caso na hora do rush. De repente, ouvi uma explosão e o carro foi pra cima", disse ao site local Sowetan Live o taxista Mxolisi Khubeka, que estava levando passageiros no momento da explosão.

"O carro subiu em direção ao ar e caiu sobre outro táxi. Eu acho que aquele táxi nos salvou, porque absorveu o impacto da queda", acrescentou o motorista.

Imagens gravadas após a explosão mostram um rastro de destruição, com veículos tombados em meio ao asfalto rachado. O local foi isolado e a rede de gás foi controlada, segundo as autoridades.

A Egoli Gas, distribuidora de gás em Joanesburgo, afirmou ter encontrado um pequeno vazamento na região, mas disse que ele provavelmente foi causado pela explosão, informou o site Times Live.

Autoridades locais afirmaram ter encontrado um gasoduto mais antigo sob o asfalto e que poderia ter provocado a explosão, informou o site News24.

Leia Também: Viatura do Bope carrega caveira gigante pelas ruas do centro do Rio