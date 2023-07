Homem condenado por alvejar e matar criança durante jogo numa escola

Um homem no estado da Nova Jersey foi considerado culpado pelo homicídio de uma criança de 10 anos, na quinta-feira (27), depois de um tiroteio durante um jogo de futebol americano escolar em que atingiu duas outras pessoas.

O incidente ocorreu no dia 15 de novembro de 2019, quando Alvin Wyatt, de 35 anos, abriu fogo na escola de Pleasantville, em Nova Jersey. Os disparos atingiram um homem e duas crianças, sendo que uma delas, Michah Tennant, foi baleada no pescoço enquanto assistia ao jogo com a mãe e a irmã.

Tennant acabaria por morrer cinco dias depois, horas antes de um jogo do Philadelphia Eagles, uma equipe de futebol americano, que prestou uma homenagem à criança.

Morte de criança baleada foi recordada antes de um jogo de futebol americano© Jonathan Newton/The Washington Post via Getty Images

Segundo a Fox News, citando o processo, Wyatt tinha intenções de atingir o homem que ficou ferido, contando em tribunal que o indivíduo tinha disparado contra ele três semanas antes do incidente. O atirador explicou ainda que, quando estava chegando ao jogo, viu novamente o homem que, alega, tê-lo ameaçado.

Alvin Wyatt afirmou que viu uma arma no cinto da vítima e disparou, declarando que o fez em legítima defesa após ver o homem colocando a mão no revólver. As autoridades confirmaram que o homem atingido tinha uma arma, mas não disparou.

Essa vítima, que ficou obrigada a andar de cadeiras de rodas, declarou-se culpado por um crime de tentativa de homicídio.

Wyatt foi condenado ainda por dois crimes de tentativa de homicídio e três crimes de posse ilegal de arma. A sua sentença será anunciada no dia 11 de setembro, estando em cima da mesa a hipótese de pena de prisão perpétua.

