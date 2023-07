Guardiola alerta para o perigo dos milhões sauditas: "CR7 foi o único..."

Pep Guardiola disse, este sábado, acreditar que o poder financeiro da Arábia Saudita pode ter impacto na Premier League. Em conferência de imprensa, de antevisão ao jogo particular frente ao Atlético de Madrid, o treinador catalão do Manchester City lembrou os vários nomes de peso que já aceitaram mudar-se para o futebol saudita e admitiu que ninguém acreditava que a mudança de Cristiano Ronaldo, em janeiro, iria ser apenas o início de uma mudança no futebol mundial.

"Não é uma ameaça. É uma realidade. Eles querem criar uma Liga forte e até agora são a Liga que mais pode fazer isso. A Premier League pode gastar mais porque tem a melhor organização e os broadcasts e os patrocinadores são melhores do que os das outras ligas. Por essa razão, os clubes podem gastar mais", começou por refletir Guardiola, prosseguindo.

"Neste momento, não sei se a Liga saudita irá conseguir sustentar isto, mas sinto que vieram para ficar. Diria que os jogadores querem ter a experiência de jogar naquela Liga e podem fazê-lo. Há alguns meses, Cristiano Ronaldo foi o único a ir e ninguém pensava que outros tantos jogadores de topo poderiam jogar na Liga saudita. Creio que num futuro próximo isto vai acontecer ainda mais. Os clubes têm de estar atentos porque isto vai acontecer. O Riyad [Mahrez] recebeu uma proposta incrível", concluiu Guardiola, lembrando a saída do jogador argelino para o Al Ahli.

Recorde-se que além de Mahrez, jogadores como N'Golo Kanté, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly, Roberto Firmino ou Jordan Henderson aceitaram trocar a Premier League por um aventura no futebol saudita.

