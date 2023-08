Acidente com caminhão 'liberta' porcos em rodovia na Catalunha. Veja

Uma situação inusitada ocorreu nesta segunda-feira em uma rodovia na Catalunha, Espanha, quando um caminhão carregado de porcos vivos se envolveu em um acidente, colidindo com um carro e capotando, provocando um incêndio.

O acidente aconteceu na rodovia AP-7, próximo à localidade de Santa Perpètua de Mogoda, na periferia de Barcelona, entre as 14 e 15 horas. O Serviço Catalão de Trânsito (SCT) relatou em uma série de tweets que o acidente resultou em um incêndio na cabine do veículo, e os bombeiros precisaram de oito veículos terrestres e um helicóptero para conter as chamas.

Os porcos, espalhados pela pista, obrigaram ao fechamento da rodovia em ambos os sentidos, causando um congestionamento de 14 quilômetros. As autoridades providenciaram rotas alternativas para liberar os veículos retidos.

Por volta das 21 horas, os porcos sobreviventes foram transferidos para outro caminhão e os destroços foram removidos. O trânsito só voltou ao normal por volta das 22 horas, após sete horas de interrupção.

A causa do acidente ainda é desconhecida. Além disso, as autoridades tiveram que fornecer garrafas de água aos motoristas presos no trânsito, devido ao intenso calor que prevalece na costa nordeste da Espanha.

