Mulher engravida todos os anos para não menstruar; quer 10 filhos

A influencer canadense Chantel Schnider 'inventou' uma forma (pouco ortodoxa) para não menstruar, uma vez que odeia passar por esta época do mês: Engravidar todos os anos.

A solução encontrada pela jovem, que já tem dois filhos e está grávida do terceiro, foi relatada num vídeo, que conta já com mais de 4,5 milhões de visualizações apenas no Tik Tok.

"Quando ele te engravida todos os anos para não teres de te preocupar com o período", escreveu no vídeo.

A canadense, cuja conta no Tik Tok tem o nome de 'The Alexander Family', é seguida por mais de 660 mil pessoas nesta rede social e mais de 150 mil no Instagram.

Além do já famoso (e controverso) vídeo da menstruação, Chantel tem muitos outros, todos com um toque de humor muito próprio, crianças e uma grande barriga.

"As minhas gestações são absolutamente chatas, mas ainda assim prefiro estar grávida a menstruar", disse à imprensa canadense, revelando que aproveita o primeiro período fértil após dar à luz para engravidar.

Uma solução que, muito provavelmente, a vai fazer não ter a menstruação durante algum tempo, uma vez que planeja ter 10 filhos.

