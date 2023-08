Casal que recebia verba para adotar cães deixa morrer mais de 100 animais

Dois indivíduos foram detidos e enfrentam acusações graves de crueldade animal e de expor uma criança de nove anos a situações de perigo após a descoberta chocante da polícia. O menino foi encontrado vivendo em meio a trinta cadáveres de cães. As autoridades identificaram os suspeitos como Brandon Leconey, de 32 anos, e Rebeccah Halbach, de 35 anos.

Segundo informações preliminares, o casal estava supostamente envolvido em um esquema em que recebiam dinheiro de grupos de resgate e adoção de animais. No entanto, as alegações sugerem que, em vez de cuidar dos animais, eles estariam negligenciando os cuidados básicos, resultando em uma tragédia angustiante.

O alarme foi dado pelos vizinhos, que denunciaram a presença de animais visivelmente doentes nas instalações da propriedade do casal. Preocupações semelhantes também foram levantadas pelo Centro de Acolhimento de Animais da Carolina do Norte, a respeito do tratamento inadequado dos animais sob a responsabilidade do casal.

Quando as autoridades chegaram ao local, depararam-se com uma cena deplorável. A residência estava em péssimas condições, forçando os agentes a abrir portas e janelas para dissipar o forte odor que emanava do interior.

A criança encontrada nas instalações foi imediatamente retirada do ambiente insalubre e colocada sob a custódia da Divisão de Proteção e Bem-Estar Infantil de Nova Jersey, dada a gravidade das condições em que estava vivendo.

Após a emissão de um mandado de busca, a polícia fez uma descoberta ainda mais chocante. Os corpos de vários outros cães foram encontrados em uma vala no terreno, cobertos por uma lona. A investigação revelou que aproximadamente cem cães pereceram nessas circunstâncias ao longo do tempo.

Atualmente, o homem permanece detido na prisão do condado de Burlington, enquanto a mulher está sob avaliação hospitalar devido a um problema de saúde. Uma vez liberada, ela será detida pelas autoridades, de acordo com informações da NBC.

Os dois indivíduos permanecerão sob custódia enquanto aguardam uma audiência de detenção que ocorrerá no Tribunal Superior do Condado de Burlington.

