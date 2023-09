Mulher casa com sogro depois de noivo não ter aparecido ao casamento

Aquele que deveria ser o dia mais feliz da vida de uma noiva na Indonésia, acabou se tornando num pesadelo.

O noivo decidiu não comparecer à cerimônia, tendo o pai dle - ou seja, o sogro da noiva - decidido assumir o seu papel.

A jovem, residente na aldeia de Jikotamo, no sul de Halmahera, mantinha uma relação à distância há vários anos. Em 29 de agosto, dia do seu casamento, o companheiro fugiu, obrigando-a a explicar aos convidados que o casamento tinha sido cancelado.

Segundo o '20 minutos', ambas as famílias consideraram esta situação inconcebível, uma vez que os preparativos para o casamento tinham custado uma pequena fortuna e o dote já tinha sido pago, pelo que o pai do noivo decidiu tomar as rédeas da situação e casar-se com a jovem.

Apesar de estranho, a família do noivo disse ser capaz de tudo para não perder os cerca de 10 mil reais que já havia gasto com a cerimônia.