Cadela foge de casa e é encontrada assistindo a show dos Metallica

Os animais são protagonistas das melhores histórias e, neste caso, não é exceção. Uma cadela conseguiu fugir de casa, sozinha, e foi encontrada, sentada, no show dos Metallica, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A banda de heavy metal compartilhou uma imagem do animal assistindo ao espetáculo ao lado do restante público e, como seria de esperar, a fotografia tornou-se viral nas redes sociais.

"Já deve ter ouvido falar que um fã de quatro patas se juntou a nós na tour M72LA! Apesar de relatos em contrário, a nossa amiga Storm fugiu da sua casa perto do SoFi Stadium e foi sozinha para o show", pode ler-se numa publicação da banda na rede social X (antigo Twitter).

Na fotografia, é possível ver dois homens, aparentemente membros da segurança, que deram conta da presença da cadela e ficaram a vigiando até a retirarem para um local seguro.

Na mesma publicação, a banda revela que Storm acabou por ser entregue de volta aos donos.

"Depois de uma noite inteira vendo o show com a sua #MetallicaFamily, Storm reuniu-se em segurança com a sua família real no dia seguinte. Ela divertiu-se a ouvir as suas músicas favoritas, incluindo 'Barx Æterna', 'Master of Puppies' e 'The Mailman That Never Comes'. Caso esteja se perguntando, não, definitivamente não deve levar os seus amigos peludos para a tour mundial do M72. Mas, com certeza, [Storm] teve um ótimo dia”, concluiu a nota dos Metallica.

