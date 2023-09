Passageiros de carrossel presos de cabeça para baixo após falha técnica

No parque de diversões Canada's Wonderland, em Ontário, os passageiros de um carrossel enfrentaram momentos de apreensão quando ficaram presos de cabeça para baixo devido a uma falha técnica que ocorreu na noite de sábado. A porta-voz do parque de diversões, Grace Peacock, informou que o incidente aconteceu por volta das 22h40 e afetou 45 pessoas.

As equipes de manutenção trabalharam incansavelmente para resolver a situação, conseguindo que o carrossel voltasse à posição normal às 23h05. Durante o incidente, dois dos visitantes relataram sentir dores no peito e foram prontamente atendidos no posto médico do parque. Todos os passageiros foram examinados para garantir seu bem-estar.

Como medida de segurança, o carrossel foi temporariamente fechado, e uma investigação está em andamento para determinar as causas dessa falha técnica.

