Adolescente esfaqueado até à morte dentro de ônibus em Nova York

Um adolescente foi esfaqueado até à morte por outro menor de idade dentro de um ônibus público no estado de Nova Yok, nos Estados Unidos, neste sábado, com as autoridades locais relacionando o incidente com grupos criminosos.

O caso ocorreu na região de Staten Island, com a polícia contando que "testemunhas disseram que houve uma discussão no ônibus, uma faca foi mostrada e sinais de gangues foram feitos de um lado para o outro".

John Chell, o chefe das patrulhas da polícia de Nova York, acrescentou aos jornalistas, citado pela ABC News, que um dos adolescentes atingiu o outro no peito e fugiu do veículo.

A vítima, de 13 anos, foi atingida várias vezes com a faca e foi transportada para uma unidade hospitalar em estado crítico, acabando por morrer.

O jovem suspeito teria conseguido correr durante três quarteirões, até ser parado por um ex-sargento da polícia local, aposentado, que o deteve e guardou-o até à chegada das autoridades. "Um trágico, trágico homicídio, Acreditamos que o motivo está relacionado com gangues", acrescentou Chell.

O motorista do ônibus terá ficado "visivelmente abalado" pelo incidente, mas a polícia elogiou a conduta dele, que contactou de imediato as autoridades e "fez um fantástico trabalho em manter a calma no ônibus", apesar de vários outros jovens terem fugido correndo do veículo.