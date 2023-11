Morre o segundo paciente que recebeu transplante de coração de porco

O Centro Médico da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, anunciou a morte de Lawrence Faucette, o paciente de 58 anos com doença cardíaca terminal que recebeu o segundo transplante de coração de porco geneticamente modificado do mundo, ocorrido em setembro de 2023.

O homem morreu seis semanas após o procedimento, um ano e meio após a morte do primeiro paciente.

"Lamentamos a perda de Faucette, um paciente extraordinário, cientista, veterano da Marinha e pai de família, que simplesmente queria passar mais tempo com sua esposa, filhos e parentes", disse o cirurgião que realizou a operação.

Embora o órgão transplantado tenha respondido inicialmente de forma positiva, o paciente começou a apresentar sinais de rejeição nos últimos dias, informou a universidade.

"O último desejo do Sr. Faucette era que aproveitássemos ao máximo o que aprendemos com nossa experiência, para que outros possam ter a oportunidade de um novo coração quando um órgão humano não estiver disponível", disse Bartley Griffith, clínico do Programa de Xenotransplante Cardíaco da Escola de Medicina da Universidade de Maryland. "Ele disse à equipe de médicos e enfermeiros reunidos ao seu redor que nos amava. Sentiremos muita falta dele."

É importante lembrar que, em janeiro de 2022, a Universidade de Maryland também realizou a primeira cirurgia experimental em David Bennett, de 57 anos, que morreu dois meses após a cirurgia.

Pela primeira vez, homem recebe transplante de coração de um porco Procedimento cirúrgico deixa milhares de pessoas que precisam de órgãos com esperança. Notícias ao Minuto | 23:07 - 10/01/2022

