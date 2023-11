Policiais resgatam cão cego de lago gelado em Nova Iorque; vídeo

Um cão cego foi resgatado das águas geladas de um lago em Nova Iorque, Estados Unidos, por dois policiais municipais.

De acordo com o departamento de Polícia de Nova Iorque, na rede social Facebook, na semana passada, os policiais Branden Williams e Marc Esposito responderam a um alerta dado para o serviço de emergência sobre um cão em perigo de se afogar no lago do Baisley Pond Park, no condado de Queens.

À chegada ao local, as autoridades descobriram que o animal cego de raça border collie, chamado Sparky, de oito anos, estava preso entre algumas plantas na água.

Imagens da câmara corporal de um dos agentes mostram os policiais entrando na água e retirando Sparky, levando-o, de seguida, para um local seguro.

"Os policiais entraram no lago e conseguiram retirar o cão, que mais tarde foi levado a um veterinário local, onde se reuniu com seu dono", revelou um porta-voz da polícia de Nova Iorque, à Newsweek.

Leia Também: Rússia tem 1º sucesso na 'supersemana' de mísseis nucleares