Menino liga ao 911 porque "queria dar um abraço" nos policiais; veja

Um menino de 4 anos, morador da Flórida, nos Estados Unidos, ligou para o 911, número de emergência equivalente ao 112 no Brasil, para dar um abraço em um policial. O momento foi divulgado pelo Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough.

Nas imagens, captadas pela câmera de segurança da residência do menino, é possível ver um policial a chegar à casa da família, na última quarta-feira (1º de novembro), após os serviços de emergência receberem a chamada.

A mãe da criança, que se apercebeu do que aconteceu, chamou o filho. "Você ligou para esse senhor? Ligou para a polícia?", questionou. E o menino respondeu: "Bem, eu queria dar um abraço nele".

O policial riu-se e abraçou o menino, explicando posteriormente a importância do número 911. "Você sabe para que serve esse número? É para quando você está em apuros e precisa de ajuda, ou se alguém ao seu redor precisa de ajuda. Você tem que ter muito cuidado quando liga para esse número, ok? Só em casos de emergência", elucidou.

Em um comunicado de imprensa, o Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough descreveu a chamada como um "incidente comovente" que mostra a "forte ligação" entre a autoridade e a comunidade.

"Apreciamos profundamente a bondade genuína demonstrada por esta criança. Nossos agentes estão mais do que dispostos a compartilhar um abraço e espalhar o amor pelas crianças da nossa comunidade. No entanto, é essencial que todos se lembrem de que o 911 é uma linha de emergência", disse o xerife, Chad Chronister.

