Rixa violenta entre familiares interrompe funeral na Itália; veja

Rixa violenta entre familiares interrompe funeral na Itália

Uma violenta rixa entre familiares interrompeu um funeral em Francavilla Fontana, na Itália, no dia 3 de novembro. O incidente ocorreu em frente à casa do morto, no bairro de Peraro, com o carro funerário na rua.

A discussão foi filmada e compartilhada nas redes sociais, tornando-se viral. Nas imagens, é possível ver um grupo de pessoas trocando socos e pontapés ao lado do caixão, enquanto outras tentam separá-los. A polícia foi chamada para restabelecer a ordem, mas não foi uma tarefa fácil.

Devido à rixa, o funeral atrasou-se duas horas. Alguns dos envolvidos tiveram mesmo de receber assistência hospitalar.

Segundo o jornal italiano Today, a briga começou durante um "desentendimento entre os netos" do falecido. O incidente está a ser investigado pela polícia, embora, até ao momento, ninguém tenha apresentado queixa.

