Mulher nua atacou vários passageiros no aeroporto de Santiago do Chile

Uma mulher nua e visivelmente transtornada atacou vários passageiros na noite de quinta-feira, no aeroporto de Santiago do Chile. O momento ficou registado em vídeo.

Nas imagens, pode ver-se a mulher a abordar e a insultar passageiros e trabalhadores do aeroporto. A mulher então começa a atacar populares.

Numa das áreas do terminal do aeroporto, a agressora chega a puxar os cabelos de uma vítima com força e atira-a no chão.

A mulher estaria sob efeito de álcool e de substâncias alucinógenas, informa o jornal La Vanguardia.

Meios de comunicação locais destacam que a mulher acabou por ser detida pelas autoridades chilenas, não antes de agredir um dos agentes.

As imagens podem ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis. Confira o vídeo:

#MNTV | #Viral | ¡Mujer desnuda ataca!

Esta fémina que se encontraba bajo los efectos del alcohol se les lanzaba a los pasajeros en el aeropuerto de Santiago, #Chile. pic.twitter.com/PG8hXZfeX3 — Más Noticias Televisión (@mntvhn) November 19, 2023

Leia Também: Judeus vivem sob terror ante onda de perseguição na Europa