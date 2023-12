Padre monta presépio com 2 mães em igreja na Itália e gera controvérsia

Uma nova representação do presépio, numa igreja em Capocastello di Mercogliano, na Itália, gerou polêmica entre católicos e políticos conservadores. O padre Vitaliano Della Sala, da Igreja dos Santos Pedro e Paulo, decidiu apresentar um presépio com duas mães, em vez das tradicionais figuras de Maria e José.

A ideia não agradou a todos. O senador Maurizio Gasparri, do Forza Italia, disse que o presépio "ofende todos aqueles que sempre tiveram respeito e devoção pela Sagrada Família". O grupo Pro-Vita & Famiglia descreveu-o como "perigoso, além de vergonhoso e blasfemo".

A associação lançou mesmo uma petição online para pedir a intervenção do bispo local. A petição somava, até esta terça-feira, mais de 24 mil assinaturas, muito perto do objetivo final (25.000).

O padre Della Sala, por sua vez, defendeu sua escolha. "Eu queria mostrar com esta cena que as famílias já não são apenas as tradicionais", disse ele à Reuters. "Nas nossas paróquias vemos cada vez mais crianças dos novos tipos de famílias que existem e fazem parte da nossa sociedade, filhos de pessoas separadas e divorciadas, casais homossexuais, pessoas solteiras, jovens mães".

O pároco também destacou que sua escolha está em linha com a decisão histórica do Papa Francisco, que autorizou os padres a abençoar relações entre pessoas do mesmo sexo.

