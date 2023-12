Avião pousa por engano em rio congelado na Rússia

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião com 30 passageiros pousou nesta quinta-feira (28) por engano em um rio congelado na Rússia, que ficava próximo à pista de um aeroporto no extremo leste do país. Apesar do erro, o pouso foi feito em segurança e toda a tripulação conseguiu desembarcar.

De acordo com informações do órgão de monitoramento de transportes da região, a aeronave modelo Antonov-24 pousou sob o rio Kolyma, no leste do país.

O piloto errou a localização da pista do aeroporto de Zyryanka, que fica próximo ao rio congelado. Na região, as temperaturas podem chegar a -40ºC durante o inverno.

Segundo autoridades russas, ninguém ficou ferido e a aeronave não foi danificada.